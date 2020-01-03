إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة، وأطلقوا صوبهم الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا في مركز إسعاف القرية.

وأضاف شتيوي أن جنود الاحتلال نصبوا الكمائن في محاولة منهم لاعتقال الشبان، إلا أنهم فشلوا في ذلك، مشيرا إلى أن مسيرة اليوم جاءت إحياء للذكرى الـ55 لانطلقة حركة "فتح".