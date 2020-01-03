حزب الشعب: اغتيال سليماني ورفاقه إرهاب دولة واستمرار لسياسة تدمير المنطقة

رام الله - وطن: دان حزب الشعب قيام الولايات المتحدة الأمريكية باغتيال اللواء قاسم سليماني وعدد آخر من رفاقه في العراق.

واعتبر الحزب في تصريح صحفي، ان اقدام الولايات المتحدة الأمريكية على عملية الاغتيال هذه يمثل استمراراَ لسياسية إشعال الحروب وخلط الأوراق التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل في المنطقة والعالم، واستمراراَ لإرهاب الدولة.

وأضاف الحزب، يقول: إن الولايات المتحدة الأمريكية، تواصل مساعيها لتكريس نفوذها في المنطقة ولتعزيز تواجدها العسكري، بما في ذلك تعزيز دور اسرائيل كدولة احتلال وإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الحزب: إن حزب الشعب وهو يؤكد إدانته لعملية الاغتيال هذه، فإنه يدعو إلى تظافر كل الجهود لرفض التدخلات الأمريكية في شؤون المنطقة بأي حالَ من الأحوال ومنها التدخل في شؤون بلداننا العربية أو المساس بسيادتها الوطنية، ومقاومة سياساتها العدوانية السافرة تجاه مصير وخيارات الشعوب.