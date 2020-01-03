فدا: العدوان الامريكي على العراق يثبت انها قوات غزو واحتلال

وطن: أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" وقوفه وتضامنه مع العراق الشقيق جيشا وحكومة وشعبنا أمام سلسلة الاعتداءات التي يتعرض لها من قبل القوات الأمريكية وآخرها القصف المدان والمرفوض بشدة والذي شنه الطيران الأمريكي اليوم الجمعة واستشهد فيه قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وقدم تعازيه للشعبين العراقي والإيراني وقيادتي العراق وإيران بالشهداء الذين ارتقوا متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وشدد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على أن القصف الأمريكي الأخير ومجمل الاعتداءات الأمريكية التي سبقته يمثلان تدخلا سافرا وفظا في شؤون العراق وانتهاكا لأمنه وسيادته ويضعان القوات الأمريكية في موقعها الصحيح باعتبارها قوات غزو واحتلال من حق الشعب العراقي وجيشه وكل قواه الحية مقاومتها بكل ما أوتي من قوة ووسائل من أجل طردها من الأراضي العراقية كافية.

وأعرب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" عن ثقته بقدرة الأشقاء العراقيين، بكافة مذاهبهم الدينية وانتماءاتهم السياسية، على تجاوز هذه المحنة، وعلى حسهم القومي ويقظتهم وتماسكهم، وأكد احترامه لكل الخيارات التي يرونها مناسبة لدفع العدوان عن بلدهم العزيز وبنائه وحمايته وتأمين استقراره وضمان تقدمه وتمتع جميع أبنائه بموارده وثرواته.