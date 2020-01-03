آلاف الأردنيين يتظاهرون رفضاً لاستيراد الغاز الإسرائيلي

وطن: شارك آلاف الأردنيين، الجمعة 3 يناير/كانون الثاني 2019، بمسيرة حاشدة، لإسقاط اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل عام 2016.

يأتي ذلك استمراراً للمطالبات الشعبية التي بدأت منذ الأيام الأولى لتوقيع الاتفاقية، وبعد يومين فقط من إعلان عمان وتل أبيب عن بدء الضخ التجريبي للغاز.

انطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني، بالعاصمة عمان، وصولاً إلى ساحة النخيل (1 كم عن المسجد)، وسط تواجد أمني كثيف.

وحمل المشاركون في المسيرة، التي دعت لها الحركة الإسلامية وفعاليات شبابية وحزبية ونقابية مختلفة، لافتات كتب عليها عبارات منددة بالاتفاقية وأخرى تهاجم الحكومة الأردنية.

من أبرز ما كتبه المشاركون «اتفاقية الغاز احتلال»، و «غاز العدو احتلال»، و «لا تطبيع ولا تركيع.. شعب الأردن مش (ليس) للبيع»، «وتسقط كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية».