الاحتلال يحذر حماس والجهاد الاسلامي من الرد على اغتيال سليماني

وطن: نشرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن المخابرات المصرية أوصلت رسالة من "إسرائيل" إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وكشف موقع "والا" العبري، أن "إسرائيل" حذرت حماس والجهاد من محاولة الرد على اغتيال قاسم سليماني من قطاع غزة.

ونعت كتائب القسام وسرايا القدس الشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي اغتالته يد الغدر والخيانة فجر اليوم الجمعة 03/01/2020م في بغداد الرشيد مع ثلة من القادة.