المبادرة الوطنية: الاغتيال الأمريكي لسليماني و أبو مهدي على أرض العراق اعتداء خطير يهدد المنطقة بأسرها

وطن: وصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عملية الاغتيال الأمريكية لقاسم سليماني و أبومهدي المهندس على أرض العراق بأنه استخفاف خطير بالقوانين الدولية، وإعتداء على سيادة العراق، وتصرف أهوج يهدد أمن و استقرار المنطقة بأسرها.

وأشارت المبادرة الوطنية الى أن ابتهاج نتنياهو وحكام إسرائيل بما جرى يؤكد أنهم يحرضون لجر المنطقة بأسرها إلى حرب عدوانية جديدة لخدمة مصالحهم التوسعية، ومساعيهم للهيمنة على المنطقة بأسرها، وهي تذكرنا بالتحريض المماثل الذي مورس لشن حرب عدوانية على العراق وتدميره.

وأكدت المبادرة أن شعوب المنطقة مطالبة بتنحية خلافاتها، وتوحيد طاقاتها، في مواجهة التدخلات والاعتداءات الخارجية على مصالحها، والمطامع في ثرواتها ومقدراتها.