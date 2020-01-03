بيت عزاء للجنرال سليماني في غزة

وطن: دعت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة،الجماهير الفلسطينية للمشاركة في بيت عزاء الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت فصائل العمل الوطني بأن بيت العزاء سيقام غدًا السبت الساعة الـ11 عشر صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا.

وأشارت إلى أن مكان بيت عزاء الشهيد الجنرال قاسم سليماني سيكون في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة.

واغتيل قاسم سليماني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بغارة أمريكية أثناء خروجه من مطار بغداد الدولي.