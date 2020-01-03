أمريكا أخبرت إسرائيل بعملية اغتيال سليماني

وطن: كشفت قناة إسرائيلية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بعلاقة الاحتلال بعملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية على العاصمة العراقية بغداد، والتي صادق عليها بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت القناة "13" العبرية، أن "رئيس حكومة الاحتلال الانتقالية بنيامين نتنياهو، تحدث عدة مرات خلال الأسبوع مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو".

وذكرت أن "التقديرات تشير، إلى أنه تم تحديث نتنياهو فيما يتعلق بتصفية الجنرال الإيراني قاسم سليماني قبل عملية الاغتيال".

وقبيل مغادرته "تل أبيب" إلى اليونان يوم الخميس، أدلى نتنياهو بتصريحات مثيرة، تشي أنه على علم بعملية تصفية سليماني، وذكر أن "المنطقة تعج بالأحداث المثيرة للغاية"، مضيفا "نتابع مع صديقتنا العظم أمريكا، وهذا يشمل حديثي مع ترامب بعد الظهر".

وأضاف: "أريد أن أقول أمرا واحدا واضحا، نحن نؤيد بالكامل جميع خطوات الولايات المتحدة، وبحقها الكامل في الدفاع عن نفسها".