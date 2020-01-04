روحاني: أميركا لم تُدرك خطأ ما ارتكبته لكنها ستدرك أبعاده خلال السنوات المقبلة

وطن: قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأن الولايات المتحدة لم تدرك خطأ ما ارتكبته باغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني، محذراً بأنها ستدرك أبعاد جريمتها خلال السنوات المقبلة.

وأكد روحاني إن جريمة الولايات المتحدة هذه "لن تُنسى أبداً، ولن تُمحى أبداً، بل سيبقى خالداً في ذاكرة الشعب الإيراني وشعوب العالم الحرة".

وأضاف أن "أميركا لم تُدرك الخطأ الذي ارتكبته لكنها ستدرك أبعاده خلال السنوات المقبلة".

فيما أوضح أن هذه الجريمة زادت من كره أميركا بين الشعبين الإيراني والعراقي، أشار إلى أن عملية اغتيال الفريق سليماني نُفّذت على يد أكبر الإرهابيين في العالم لا على أيدي إرهابيين عاديين".

الرئيس الإيراني أشار إلى أن "أعداء إيران كانوا غاضبين جداً من إجراءات وبرامج اللواء سليماني".

وأكد أن الجنرال سليماني ليس قائداً حربياً ومخططاً لعمليات كبرى، بل رجل سياسي ومنظّر استراتيجي فريد وموهوب".

هذا وقد زار الرئيس حوراني صباح اليوم" السبت" منزل عائلة الشهيد الفريق قاسم سليماني لتقديم العزاء.

وأعرب روحاني عن مواساته لزوجة وأبناء الشهيد سليماني، مثمّناً دور هذا القائد الإسلامي الكبير في جبهة المقاومة الإسلامية.

واستشهد الجنرال الايراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة.