كهرباء القدس: انقطاع الكهرباء عن مدينة رام الله مساء اليوم سببه عطل من جانب الاحتلال

رام الله- وطن : أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس اليوم "السبت"، عن قطع التيار الكهرباء مساءً (ساعات الذورة) عن عدة مناطق بمدينة رام الله، وذلك بسبب عطل من الجانب الإسرائيلي.

ونوه البيان الصادر عن الشركة، بأن شركة الكهرباء الاسرائيلية لم تقم حتى الآن باصلاح العطل الذي حدث على المحول الذي يغذي خطين رئيسيين بالجانب الاسرائيلي في "محطة عطروت" واللذان يمدان مناطق كبيرة من محافظة رام الله والبيرة بالكهرباء , ويترتب على ذلك نقص في الطاقة التي تحصل عليها الشركة لمحافظة رام الله والبيرة مما سيؤدي لانقطاع التيار الكهربائي في اجزاء كبيرة في مناطق مختلفة من محافظة رام الله والبيرة خلال اليوم وتزداد في ساعات الذروة " ساعات المساء".

وجاء في البيان : "تسعى الشركة وعامليها جاهدين لتوفير التيار الكهربائي من خطوط بديلة ولكن هذه الطاقة غير كافية لجميع المشتركين وهذا يؤدي الى زيادة احمال على المحولات الرئيسية الاخرى ايضا مما يؤدي لانقطاع للتيار الكهربائي في مناطق متعددة".

وفي الختام : " لكم الاعتذار عن هذا الخلل الخارج عن ارادة الشركة وعامليها , ونناشد كافة المشتركين بضرورة الترشيد في استهلاك التيار الكهربائي في جميع المناطق لتخفيف الاحمال الكهربائية وتقليل الضغط على نقاط الربط والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي".

