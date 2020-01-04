سائقون على خط بيرزيت يشتكون عبر وطن: خسائرنا باهظة نتيجة إغلاق الجامعة ونطلب توزيعنا على خطوط أخرى

وطن: اشتكى سائقون عاملون على خط جامعة وبلدة بيرزيت، من خسائر باهظة تصل لنحو 750 ألف شيقل، نتيجة إغلاق الجامعة منذ منتصف كانون الأول الماضي.

وقال منذر طه، مدير مكتب خط بيرزيت-رام الله، إن 113 مركبة تعمل على هذا الخط، تتعرض لخسائر يومية بسبب إغلاق الجامعة، وتراجع العمل بشكل كبير.

وبين طه لوطن أنه ليست هناك حلول قريبة للأزمة، والخاسر الأكبر هو السائق، الذي يتحمل كافة التكاليف، دون أن تتطلع الجهات الرسمية لمعاناته.

ولفت إلى أن السائق الذي كان ينقل نحو 15 نقلة ركاب في اليوم الواحد، لا ينجز سوى نقلة ركاب واحدة أو اثنتين على الأكثر، بسبب عدم انتظام الدوام بالجامعة.

وناشد طه الجهات المسؤولة إيجاد حلول لوقف استنزاف السائقين.

بدوره، قال محمد سرحان، نائب رئيس نقابة النقل العام في فلسطين، لوطن إن هناك بحثا عن حل مؤقت لإنعاش السائقين عبر تحويلهم للعمل على خطوط أخرى، ريثما يجري حل أزمة الجامعة.

وأضاف " السائقون يتحملون تكاليف وعليهم دفعات واقساط سيارات جديدة مرهونة للبنوك، وهذا يؤدي إلى تراكم ديون على كاهلهم، عدا عن خسائر الحكومة نتيجة النقص في التزود بالسولار".

وتحدث سرحان عن خسائر عالية جدا طالت قطاعات تجارية مختلفة نتيجة إغلاق جامعة بيرزيت طيلة الفترة الماضية.

وأعرب عن آماله في استجابة وزارة النقل والمواصلات لمقترح توزيع السائقين على خطوط أخرى إلى حين تنتهي الأزمة.

وتتواصل أزمة جامعة بيرزيت منذ منتصف الشهر الماضي، وسط انقطاع للحوار بين الإدارة والحركة الطلابية.