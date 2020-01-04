الصفا الإسلامي يباشر تقديم خدماته المصرفية للجمهور في مكتب التكنوبارك في الخليل

وطن: باشر مصرف الصفا "الإسلامي" أحدث المصارف الإسلامية في فلسطين، تقديم خدماته المصرفية للجمهور في مكتبه الجديد في الخليل والكائن في منطقة الحرايق، دوار التحرير، مبنى التكنوبارك، حيث تفتقد هذه المنطقة إلى وجود أي مصارف تجارية أو إسلامية منذ زمن بعيد.

وعبر مدير عام مصرف الصفا "الإسلامي"، نضال البرغوثي عن سعادته ببدء عمل المكتب الجديد للمصرف بتقديم خدماته المالية للمواطنين في الخليل حيث يعتبر مكتب التكنوبارك التفرع الثاني للمصرف في مدينة الخليل حيث تم سابقاً افتتاح فرع في عين سارة بالعام 2017، وهذا يؤكد على ما تكتسبه هذه المدينة من أهمية كبيرة على كافة الصعد، وخاصة القطاع التجاري والاقتصادي.

وأكد البرغوثي أن افتتاح مكتب جديد لمصرف الصفا في مدينة الخليل يهدف بالأساس إلى إيصال كافة الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والبرامج التي تساعد على تلبية جميع احتياجات الأفراد وكافة فئات وشرائح المجتمع في المحافظة، بما فيهم فئة التجار، وأصحاب المصانع، والمنشآت الاقتصادية ، وهذا سيساعد في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمدينة، والمناطق المحيطة بها، بما يسهم بتحقيق الشمول المالي، وبما يتوافق مع رؤية سلطة النقد الفلسطينية، للنهوض بالقطاع المصرفي الفلسطيني.

يذكر أن مصرف الصفا الإسلامي يقدم خدمات مصرفية ومالية مبتكرة ومتميزة للعملاء، تلبي احتياجاتهم الحياتية واليومية، وتتيح لهم استثمار أموالهم وفقا لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، حيث ان المصرف ومنذ افتتاحه بنهاية عام 2016 افتتح سبعة فروع في كل من محافظات القدس، والخليل، ونابلس وجنين، والبيرة، إلى جانب المقر الرئيسي في مدينة رام الله إضافة لمكتبين في الحرم الجامعي الجديد لجامعة النجاح الوطنية ومكتب التكنوبارك في الخليل وهذا بحد ذاته يعتبر إنجازاً مهماً لبنك حديث النشأة في فلسطين.