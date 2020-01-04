تنفيذية منظمة التحرير تجتمع الأحد برام الله.. هذه أهم الملفات التي ستناقشها

وطن: تعقد تنفيذية منظمة التحرير، غدا الأحد، اجتماعا تشاوريا برام الله، لمناقشة عدد من الملفات، على الساحة الفلسطينية والدولية.

وقال واصل أبو يوسف، عضو التنفيذية، لوطن، إن الاجتماع التشاوري سيناقش ملف إجراء الانتخابات، والتأكيد على إجرائها بالقدس، وملف الجنائية الدولية ومحاكمة قادة الاحتلال.

ولفت إلى ان الاجتماع التشاوري، سيناقش أيضا سرقة الاحتلال جزءا من أموال المقاصة الفلسطينية، والتي جرى خصم جزء منها الأسبوع الماضي، بدعوى دفع السلطة رواتب شهرية للأسرى وأهالي الشهداء.