كهرباء القدس: لا انقطاع للتيار الكهربائي في رام الله والبيرة من الساعة 4 حتى 9 مساء

وطن: نفى محمد زيدان، مدير شركة كهرباء القدس لفرع محافظة رام الله والبيرة، وجود أي انقطاع التيار الكهربائي في محافظة رام الله والبيرة من الساعة ٤ مساء وحتى ٩ مساء.

وأضاف زيدان ان ما حدث في محافظة رام الله والبيرة هي عبارة عن تشويشات متقطعة على التيار الكهربائي نتيجة العطل الفني الذي أصاب المحول الرئيس في محطة عطروت ومماطلة الاحتلال الإسرائيلي في اصلاحه.

وأوضح زيدان ان طواقم الشركة الفنية تعمل بأقصى جهدها لتجنيب المواطنين قطع الكهرباء بسبب تلك التشويشات الخارجة عن إرادة الشركة وبسبب نقص الطاقة.