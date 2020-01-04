بعد مخاوف من خسارتهم.. ترامب للإنجيليين: الله معنا

وطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مخاطبا حشدا في إحدى الكنائس الإنجيلية بولاية فلوريدا، إنه "يؤمن فعلا بأن الله يقف إلى جانبنهم".

ويأتي التجمع، الأول من نوعه لحملة ترامب الانتخابية في العام الجديد، بعد مؤشرات على احتمال تراجع شعبيته في أوساط الإنجيليين، الذين يشكلون 25% من الناخبين الأمريكيين، وصوت 80% منهم له في 2016.

ووعد الرئيس الجمهوري الحاضرين بـ"انتصار كبير آخر للإيمان والأسرة، والله والبلد، والعلم والحرية"، كما أعلن عن تشكيل ائتلاف "إنجيليين من أجل ترامب".

وصعد ترامب الذي يواجه محاكمة بعد اتهامه في إطار إجراءات لعزله في الكونغرس، إلى المنصة ليحظى بمباركة العديد من القساوسة الذين يظهرون على شاشات التلفزيون.

وقالت "بولا وايت" التي توصف غالبا بأنها المستشارة الروحية لترامب: "كل مذبح شيطاني رفع ضده سيسقط".

ويسعى ترامب للفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، رغم توجيه الكونغرس، رسميا، تهما له، وإطلاق محاكمة برلمانية بحقه.

(عربي 21)