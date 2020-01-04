العثور على أكبر زهرة في العالم

وطن: بقطر يتجاوز المتر ومواصفات غريبة ونادرة في عالم النباتات، عثر مسؤولو الحياة البرية في إندونيسيا على نوع عملاق من "زهرة الوحش"، وهي أكبر زهرة مسجلة في العالم حاليا.

وعادة ما يشار إلى زهرة رافليسيا باسم "زهرة الوحش"، بسبب خصائصها الطفيلية ورائحتها الكريهة، وهي الزهرة التي عثر عليها في غابة وسط جزيرة سومطرة، وفقا لموقع "سي إن إن".

ويبلغ قطر الزهرة حوالي 1.2 مترا، وازدهرت مؤخرا في الغابة الإندونيسية، مما يجعلها أكبر زهرة تم تسجيلها على الإطلاق، وفقا لمركز الموارد الطبيعية في غرب سومطرة.

ومن الغريب أن نفس الغابة أنتجت أكبر زهرة رافليسيا تم تسجيلها على الإطلاق في عام 2017، لكن "زهرة الوحش" الجديدة تفوقت على سابقتها بـ4 بوصات.

ولا تمتلك الزهرة جذورا لأنها طفيلية، وتتغذى على نبات مضيف، حيث تمتص منه الماء والعناصر الغذائية، قبل أن تزهر بشكل كامل وتكشف عن "فمها" الكبير.

ويبعث الفم المفتوح للزهرة برائحة كريهة تشبه رائحة اللحوم المتعفنة، مما جعل البعض يلقبها بـ"الزهرة الجثة"، علما أن تلك الرائحة تجذب الحشرات التي تساعد على تلقيحها.

لكن رغم حجمها وشكلها اللافت، فإن حياة زهرة رافليسيا قصيرة للغاية، حيث يظل فمها مفتوحا لمدة أسبوع واحد فقط قبل أن تتعفن وتموت، مما يعني أن أكبر زهرة على وجه الأرض تزهر بشكلها الكامل "في الوقت الضائع".