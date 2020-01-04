قصف يستهدف المنطقة الخضراء التي تتواجد بها السفارة الامريكية وسط بغداد

وطن: ذكرت قناة الميادين الإخبارية أن صاروخاً على الأقل سقط، مساء اليوم، في المنطقة الخضراء التي تتواجد بها السفارة الامريكية وسط بغداد.

يأتي ذلك وسط توتر تشهد المنطقة خاصة العراق، عقب اغتيال الطيران الامريكي قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد فجر امس.

وعقب عملية الاغتيال تعهدت إيران بالانتقام لاغتيال سليماني والمهندس.

وشهد الأسبوع الماضي سقوط عدد من الضحايا العراقيين برصاص القوات الامريكية والعراقية جراء اقتحامهم منطقة السفارة الامريكية في بغداد، احتجاجاً على اغتيال الطيران الامريكي عدد من قادة وعناصر الحشد الشعبي في العراق.