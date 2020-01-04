مصور يلتقط "الشروق الشرير".. الشمس تطلع بقرنين

وطن: تمكن المصور إلياس شاسيوتيس، المقيم في أثينا، من التقاط صورة مثيرة لكسوف حلقي للشمس، وذلك خلال زيارة إلى قطر شهر ديسمبر 2019.

الصورة التي التقطت صباح الـ26 من ديسمبر 2019، أظهرت الشمس وهي بصدد الشروق أثناء الكسوف فبدت وكأنها قرن متوهج يخرج من البحر.

صعود الشمس في تلك اللحظة بالتزامن مع كسوفها حلقيا، جعلها تبدو وكأنها قرن كبير قرمزي اللون مما زاد من جمال الصورة.

وأوضح مختصون اطلعوا على الصورة أن اللون القرمزي الذي اكتسته الشمس يرجع لتداخل عدة عوامل طبيعية، وفلكية، منها الضباب الكثيف الذي أكسب الشمس توهجا إضافيا، حسب موقع "بزنس إنسايدر" الذي أطلق على الصورة اسم "الشروق الشرير".

وذكر آخرون أن الغلاف الجوي للأرض حمل طبقة انعكاسية من الهواء الدافئ بشكل غير عادي في تلك اللحظة ما أعطى الصورة جمالية إضافية.