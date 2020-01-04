أول جريمة قتل في الداخل بالعام الجديد.. مقتل فتى بإطلاق نار في الرملة

وطن: قتل فتى (16 عاما)، مساء اليوم السبت، جراء جريمة إطلاق نار في حي الجواريش مدينة الرملة.

وبحسب مصادر طبية، فإن الفتى أصيب بجراح بالغة الخطورة قبل أن تعلن وفاته.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في حي الجواريش في الرملة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لفتى يعاني من جروح جراء تعرضه لجرمية إطلاق نار، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "آساف هروفيه" في صرفند، حيث أعلن الطاقم الطبي وفاته متأثرا بجروحه الحرجة.

يشار إلى أن عام 2019 شهد مقتل 93 فلسطينيا في الداخل بينهم 11 امرأة في الجرائم التي تجتاح المجتمع الفلسطيني في الداخل، علما بأنه قتل 76 فلسطينيا في الداخل في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018، وقُتل 72 فلسطينيا في الداخل بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة العام قبل الماضي 2017.