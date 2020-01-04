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فيديو | ابنة الجنرال قاسم سليماني تسأل الرئيس الإيراني: من سينتقم لوالدي؟.. بماذا اجابها؟

04.01.2020 07:56 PM
فيديو | ابنة الجنرال قاسم سليماني تسأل الرئيس الإيراني: من سينتقم لوالدي؟.. بماذا اجابها؟

وطن: نشر الصحفي الإيراني محمد مجيد الأحوازي مقطع فيديو يظهر ابنة قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وهي تطلب من الرئيس حسن روحاني "الثأر" لوالدها.

واغتيل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة أميركية فجر الجمعة.

وبحسب ترجمة الحوار الذي دار بالفارسية، سألت ابنة سليماني روحاني الذي يبدو أنه كان بمنزل العائلة من أجل تقديم العزاء: "من يثأر لأبي؟ أريد أن تأخذوا ثأر دماء أبي".

المصدر: الجديد+الحرة

 

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