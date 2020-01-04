فيديو | "العلم الأحمر" يرفع في إيران إيذانا بطلب الثأر

وطن: طلبا لواجب الرد والانتقام، رفع السبت، بعاصمة إيران الدينية "قم"، العلم الأحمر، وهو تقليد إيراني موروث يحاكي الرغبة الجامحة بضرورة الانتقام لمقتل قيادات بارزة، في لفتة وإشارة لاغتيال الجنرال قاسم سليماني.

ويرفع العلم بمراسم دينية، فوق مقام ما يعرف بـ"الإمام المهدي" بمدينة قم، طلبا للثأر، حيث يبقى العلم مرفوعا حتى تحقيق "الثأر" لاغتيال سليماني.

وتعتبر مدينة قم من أبرز المدن الإيرانية ومركز الحوزة الدينية الشيعية ومعقل علمائها في البلاد، ويسميها الإيرانيون "قم المقدسة".

رفع العلم الأحمر فوق مقام الإمام المهدي في #قم #ايران في إشارة للثأر الذي ينبغي اخذه مقابل دماء #سليماني. pic.twitter.com/l6orhFBDAi — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) January 4, 2020

(عربي 21)