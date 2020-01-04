العراق يعلن الحداد بعد اغتيال سليماني والمهندس

وطن: أعلن العراق، مساء اليوم السبت، حدادا لمدة 3 أيام على أرواح نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، اللذان قضيا في غارة أمريكية ببغداد أمس الجمعة.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي يوجه بإعلان حالة الحداد على أرواح الشهداء، لمدة ثلاثة أيام واعتبارا من اليوم السبت".

وكان المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبد الكريم خلف، قد أعلن الجمعة أن السلطات العراقية فتحت تحقيقا مع طاقم الطائرة التي أقلت سليماني من دمشق إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقال خلف: "إن اللجان التحقيقية "بدأت العمل، وسيجري التحقيق مع كل من نعتقد أنه كان مطلعا على بعض الوقائع والمعلومات داخل المطار".

وكانت وزارة الجيش الأمريكية، أعلنت، صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، ادت لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

(سبوتنيك)