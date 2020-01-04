18 مقابل صفر.. ميسي يكتسح رونالدو في إحصائية فريدة

وطن: قارن تقرير إسباني نجاعة تنفيذ الركلات الحرة بين الغريمين، الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وحسب صحيفة "AS" الإسبانية، فإن رونالدو لم يسجل أي هدف لصالح يوفنتوس من ركلة حرة منذ انضمامه للسيدة العجوز في فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، ويعود هدفه الأخير من ركلة حرة مع الأندية إلى 16 ديسمبر 2017 مع فريقه السابق ريال مدريد.

وفي المقابل، سجل ميسي 18 هدفا من ركلات حرة بنفس الفترة مع ناديه الكتالوني.

وخلال هذه الفترة، سجل رونالدو هدفين للبرتغال من ركلتين حرتين ضد إسبانيا وسويسرا على التوالي، لكنه لم يتمكن من نقل هذه الكفاءة خلال المباريات التي خاضها مع السيدة العجوز.

وذكرت الصحيفة أن رونالدو كان قاتلا بالركلات الحرة، أيام لعبه في صفوف مانشستر يونايتد وأول موسمين له مع ريال مدريد، لكن سجله انخفاضا بشدة خلال سنواته الأخيرة في النادي الملكي، حيث لم يسجل أكثر من ثلاثة أهداف من ركلات حرة خلال أي من مواسمه الأربعة الأخيرة مع ريال مدريد.

المصدر: as.com