اجواء شديدة البرودة وعاصفة وماطرة

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاحد، غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائماً ومغبراً وشديد البرودة في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجاً .

والاربعاء، يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا خلال ساعات الصباح على المناطق الشمالية وتمتد الامطار تدريجياً خلال ساعات النهار الى بقية المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة اليوم الاحد من شدة سرعة الرياح، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الافقية.