ترامب يهدد: سنضرب 52 موقعا إيرانيا إذا هاجمت طهران أي أهداف أمريكية

وطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا إيرانيا ستضربها إذا هاجمت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية ردا على قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة يوم الجمعة.

وقال ترامب على "تويتر": "إن إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف أصول أمريكية محددة" ردا على وفاة سليماني. مضيفًا أن بلاده حددت 52 موقعا إيرانيا وإن بعضها على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية وإن تلك الأهداف وإيران ذاتها ستُضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة.

وأضاف ترامب "الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي تهديدات أخرى!"، مشيرا إلى أن الأهداف الاثنين والخمسين تمثل 52 أمريكيا احتجزوا رهائن في إيران في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979.

وأثارت إشارة ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تضرب أهدافا لها أهمية في الثقافة الإيرانية دهشة البعض.

وقال كولين كال المسؤول السابق بفريق الأمن القومي في إدارة باراك أوباما في تغريدة على "تويتر" إنه "وجد صعوبة في تصديق أن (وزارة الدفاع) البنتاجون سيزود ترامب بخيارات للاستهداف تشمل مواقع ثقافية إيرانية. قد لا يهتم ترامب بقوانين الحرب لكن المخططين في وزارة الدفاع والمحامين يهتمون...واستهداف مواقع ثقافية جريمة حرب".

واحجم البنتاجون عن التعليق على الأهداف الاثنين والخمسين وأحال الاسئلة للبيت الأبيض الذي لم يجب على طلب التعليق.

وقال عدد متزايد من الديمقراطيين إن الإجراء الذي نفذه ترامب يضع الولايات المتحدة على شفا الحرب.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي يوم السبت إن "الإجراء العسكري المثير للاستفزاز والتصعيدي وغير المتناسب الذي نفذته إدارة ترامب يسهم في بقاء العسكريين والدبلوماسيين والمواطنين الأمريكيين وحلفائنا في خطر".

(رويترز)