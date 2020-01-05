الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بينهم أسير محرر من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة مواطنين بينهم أسير محرر من محافظة الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن مقداد القواسمي من مدينة الخليل، والأسير المحرر خالد غنيمات، ونور الدين عنان القاضي، ونور الدين احدوش من بلدة صوريف غربا، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.

وأقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة بيت أمر شمالا، واعتقلت الشاب خالد إبراهيم خضر صبارنة (23 عاما)، عقب تفتيش منزل ذويه، ونقلته إلى مركز "عصيون" الاحتلالي.