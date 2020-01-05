مجلس الشورى الايراني يفتتح جلسته بشعار "الموت لأميركا"

وطن: افتتح مجلس الشورى الايراني جلسته صباح الأحد بشعار "الموت لأميركا"، وقال رئيس مجلس الشورى الايراني، علي لاريجاني، "اسمع يا ترامب.. هذا هو صوت الشعب الإيراني".

أضاف لاريجاني "لقد ارتكبت يا ترامب جريمة كبرى وهي بمثابة الانقلاب العسكري عام 1953".

ورأى لاريجاني أن "ما حدث صباح يوم الجمعة غيّر ظروف المنطقة والعالم فجأة، مشيرا إلى أن الشهيد قاسم سليماني ساعد الشعبين العراقي والسوري بطلب من حكومتيهما للتصدي للإرهاب، لذا فإن شهادته شكلت صدمة لشعوب المنطقة."