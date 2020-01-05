هبوط أسواق الأسهم في الخليج بسبب التوترات الأمريكية الإيرانية

وطن: شهدت أسواق الأسهم الخليجية هبوطا حادا في أوائل التعاملات اليوم، وأولها أسهم الكويت بفعل التوترات المتصاعدة بين أمريكا وإيران، عقب اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وانخفض مؤشر الأسهم الكويتية، أفضل المؤشرات الإقليمية أداء في 2019، بنحو 3.8 في المئة في أوائل التعاملات، وهبط مؤشر أسهم دبي 1.8 بالمئة، وأسهم أبوظبي 1.1%.

وستفتح السوق السعودية في وقت لاحق اليوم الأحد.

وكانت الولايات المتحدة قتلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في ضربة جوية يوم الجمعة استهدفت موكبه بمطار بغداد.