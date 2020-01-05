"الكابينت" يجتمع اليوم .. بومبيو ونتنياهو يناقشان سبل مواجهة إيران بعد اغتيال سليماني

وطن: قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو مساء السبت، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على خلفية اغتيال قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وذكر بومبيو في تغريدة بموقع "تويتر" أنه ناقش مع نتنياهو سبل مواجهة إيران ونفوذها، إلى جانب التهديدات التي تفرضها على المنطقة، معربا عن دعمه الثابت لإسرائيل لهزيمة ما أسماه "الإرهاب".

وتابع الوزير الأمريكي: "الرابط بين إسرائيل والولايات المتحدة غير قابل للانكسار".

وسارع نتنياهو الجمعة الماضي، إلى الترحيب بعملية اغتيال سليماني، وقال إنه "سيقف بجانب واشنطن في هذه القضية"، مضيفا أنه "مثلما تمتلك إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، فهكذا تمتلك الولايات المتحدة نفس الحق"، على حد قوله.

وتابع نتنياهو: "يتحمل قاسم سليماني المسؤولية عن مقتل مواطنين أمريكيين وأبرياء كثيرين آخرين، وقام بالتخطيط لتنفيذ أعمال هجومية أخرى"، وأشاد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا: "يستحق كل التقدير لعمله بحزم وبقوة وبسرعة".

وفي سياق آخر، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" ينعقد بعد ظهر الأحد، لمناقشة تداعيات اغتيال قاسم سليماني.