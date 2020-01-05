"الكابينت" يؤجل اجتماعه الخاص بمناقشة تداعيات مقتل سليماني

وطن: قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" تأجيل اجتماعه الخاص بمناقشة تداعيات قتل القوات الأمريكية لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد والتهدئة المتوقّعة بقطاع غزة إلى يوم غد الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ "الكابينت" أجّل اجتماعه الذي كان مقررًا نهار اليوم الأحد إلى الساعة الرابعة من مساء يوم غدٍ الاثنين، دون الإشارة إلى الأسباب التي دفعت لتأجيل الاجتماع.

وبحسب القناة "12" العبرية فإنّ الاجتماع سيناقش تأثيرات اغتيال سليماني فجر الجمعة على "اسرائيل"، وإمكانية قيام إيران بالانتقام لمقتل "رجلها الأول في المنطقة" انطلاقًا من المنطقة الشمالية عبر حزب الله اللبناني والأراضي السورية.

كما سيناقش "الكابينت" قضايا أخرى على جدول الأعمال لم تستكمل في جلسته الأخيرة التي عقدت الأربعاء الماضي، والتي من بينها مسألة التهدئة في قطاع غزة، وذلك بسبب قيام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بقطع الاجتماع سعيًا للخروج في مؤتمر صحفي حول مستقبله السياسي.

في السياق، لفتت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أنّ نتنياهو يخشى من تأثّر شعبيته في أوساط "اليمين" الإسرائيلي عبر تسليط الضوء بشكل مبالغ فيه على تهدئة متوقعة في قطاع غزة.