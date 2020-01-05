هيئة مكافحة الفساد تطلق مسابقة شبابية للأعمال الفنية المتعلقة بمكافحة الفساد

وطن: أطلقت هيئة مكافحة الفساد وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، مسابقة شبابية بعنوان "شراكة شبابية ابداعية في مكافحة الفساد"، والتي ستكون متاحة لجميع الفئات الشبابية لإظهار ابداعاتهم المهنية المتخصصة في مجال تصميم البوسترات، والإنفوجرافيك، والفيديو / الأنيميشن، التي تساهم في مكافحة الفساد.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد في سبيل إدماج الشباب الفلسطيني في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية، وسوف تقبل الهيئة الأعمال الفردية او الجماعية، من الأفراد أو المؤسسات على حد سواء.

وشكلت الهيئة لجنة فنية متخصصة من المؤسسات الشريكة "نقابة الصحفيين، ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني، ممثلين عن هيئة مكافحة الفساد"، وذلك للنظر في الأعمال المُقدمة وتقييمها واختيار الفائزين، وسوف تعلن الهيئة عن نتائج المسابقة في حفل تكريمي يحدد موعده لاحقا، حيث سوف يتم تكريم أصحاب المراكز الأولى من كل فئة بجوائز نقدية.

للاطلاع على شروط المسابقة وطريقة التقدم لها، يرجى الضغط هنا، علما ان اخر موعد لتقديم الأعمال الفنية هو 31 كانون الثاني 2019.