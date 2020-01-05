ابنة سليماني لحسن نصرالله: أعلم أنك ستثأر لدم والدي

وطن: شددت زينب سليماني ابنة قائد فيلق القدس قاسم سليماني في مقابلة خاصة مع قناة المنار ان "شهادة" والدها ستزيد محور المقاومة عزما وقوة.

وقالت "قبل كل شيء ارسل سلامي الى سماحة الامام الخامنئي، وثانيا الى عمنا سيد المقاومة السيد حسن نصرالله الذي اعلم انه سيثأر لدم والدي".

وأضافت "فليعلم العالم ان شهادة الحاج قاسم لن تكسرنا، ولتعلم اميركا ان دمه لن يذهب هدرا، وليعلم ترامب القذر انه بقتل والدي لن يمحو ذكره فهو قد احيانا جميعاً من جديد".

وتوجهت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول "لم تكن نداً لوالدي، فاستسهدفته بالصواريخِ ولو كانت لديك الشجاعة والجراة لقابلته وجها ًلوجه".