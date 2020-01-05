هنية يعزي ظريف في سليماني

وطن: أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية اتصل هاتفياً بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وقدم العزاء في قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني.

وأشاد إسماعيل هنية بـ"دور سليماني في دعم المقاومة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".

وأمس السبت أقامت الفصائل في قطاع غزة، بيت عزاء لسليماني.

ورُفعت في بيت العزاء المقام في ساحة حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة غزة، صور لسليماني، وحضر العزاء قيادات من الفصائل الفلسطينية.