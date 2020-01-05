قلقيلية تسجل أعلى كمية هطول مطري منذ بداية الموسم

رام الله- وطن: قالت دائرة الأرصاد الجوية في وزارة النقل والمواصلات إن محافظة قلقيلية سجلت أعلى كميات هطول مطري منذ بداية الموسم حتى تاريخه، حيث وصلت إلى 368 ملم، وهذا شكل ما نسبته 59% من معدلها السنوي العام، تلتها مدينة نابلس، حيث بلغت أمطارها 326، وشكلت 49% من معدلها العام.

أما في المحافظات الجنوبية، فقد سجلت محافظة بيت حانون أعلى كميات هطول مطري حيث وصلت إلى 245 ملم، وشكلت ما نسبته 59% من معدلها العام، بينما لم تتجاوز كميات الهطول المطري في مدينة رفح 60 ملم، وشكلت فقط 17% من معدلها العام.

وفيما يلي كميات الأمطار الهاطلة على محافظات الوطن خلال المنخفض الجوي الأخير

ومجموع كميات الهطول منذ بداية الموسم المطري