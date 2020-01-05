الاحتلال يواصل منع خطيب المسجد الأقصى من الدخول للقدس

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي للأسبوع الثالث على التوالي منع خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ إسماعيل نواهضة (74 عاما) من الدخول إلى مدينة القدس ومن الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

وقال محامي الأوقاف الاسلامية خلدون نجم، إننا ننتظر ردودا من الاحتلال من أجل إلغاء المنع المفروض على الشيخ نواهضة، مشيرا إلى أن مخابرات الاحتلال لم توضح سبب منعه من الدخول، ووضعت منعا عليه من الدخول عبر الحواجز الإسرائيلية.

وذكر نجم أنه قبل 3 أسابيع اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشيخ نواهضة أثناء توجهه إلى مدينة القدس عبر حاجز قلنديا العسكري، واقتادته إلى قسم التحقيق في المسكوبية بالقدس، للتحقيق معه بحجة التحريض ضد الاحتلال في خطب الجمعة.

يذكر أن الشيخ نواهضة يعمل خطيبا للمسجد الأقصى منذ 35 عاما، حيث كان يعمل في السابق عميدا لكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة القدس.