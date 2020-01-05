الأشغال الشاقة لمدة 15 عاما بتهمة قتل موظف أثناء ممارسته وظيفته

وطن: أدانت محكمة بداية جنين برئاسة القاضي ايمن صالح، وعضوية القاضي أحمد حنون، والقاضي حسن دراوشه، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة جنين أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة جنين نعيم العلي المتهم (ا،ح،ن) بالتهمة الأولى وهي حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص خلافا للمادة 2و3 بدلالة المادة 117 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000.

كما حكمت نفس المحكمة على المتهم بالغرامة 100 دينار عن التهمة الثانية وهي قيادة مركبة بدون رخصة قيادة خلافا للمادة 96/1/أ بدلالة المادة 103و110 من ق.م.ف رقم 5 لسنة 2000، وحكمت عليه بالغرامة 180 دينار أردني وعن التهمة الثالثة قيادة مركبة بدون لوحة أرقام خلافا للمادة 96/1/ ب بدلالة المادة 103و110 ق.م.ف رقم 5 لسنة 200 وحكمت عليه بالغرامة 180 دينار أردني وعن التهمة الرابعة وهي قتل موظف أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة خلافا للمادة327/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 15 عاما.