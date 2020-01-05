المستشار القضائي للكنيست يوافق على تشكيل لجنة لفحص حصانة نتنياهو

وطن: قال المستشار القضائي للكنيست الإسرائيلية أيال يانون، اليوم الأحد، إنه لا مانع من تشكيل لجنة في الكنيست من أجل البحث في منح أو رفض منح حصانة برلمانية لبنيامين نتنياهو، رغم أن لجان الكنيست لا تعمل أثناء ولاية حكومة انتقالية.

وتتهم كتلة "كاحول لافان" رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، بالمماطلة بتشكيل لجنة كهذه، تحسبا من عدم وجود أغلبية تؤيد منح نتنياهو الحصانة، التي ستمنع محاكمته في تهم فساد خطيرة خلال ولاية الكنيست الحالية.

وتسعى أحزاب المعارضة، المؤلفة من أغلبية 65 عضو كنيست، إلى رفض طلب نتنياهو بالحصول على حصانة. وقالت مصادر في "كاحول لافان" إنه بعد المصادقة القانونية وعلى ضوء وجود أغلبية مؤيدة لتشكيل اللجنة، فإن منع إدلشتاين تشكيلها ليس شرعيا.

وفي حال رفض إدلشتاين تشكيل اللجنة، فإنه أمام "كاحول لافان" خيارين، إما الإطاحة بإدلشتاين من منصبه، وهذا مشروط بدعم حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، أو التوجه إلى المحكمة العليا.