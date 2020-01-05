مجلس طلبة بيرزيت لوطن:مستمرون بالاضراب وإغلاق الجامعة، لكن اوقفنا الخطوات التصعيدية التي كانت مقررة لاحقا

وطن: أكد رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت قسام مطور لـوطن، تعليق المجلس خطواته التصعيدية التي أعلن عنها قبل أيام، استجابة لمبادرة طرحتها عمادة شؤون الطلبة لحل الأزمة مع الإدارة.

وأكد مطور أن الإضراب مستمر، والجامعة لا تزال مغلقة لحين الاستجابة لمطالبهم.

وكان مجلس الطلبة والكتل الطلابية، أعلنت تعليق الدوام، منذ 3 أسابيع على خلفية الأزمة التي شهدتها الجامعة وقدم المجلس عددًا من المطالب الطلابية كشروط لاستئناف الدراسة فيها، الأمر الذي رفضته الجامعة ودعت للعودة للدوام قبل بدء الحوار.

وفي اطار متابعة وطن للأزمة، وبعد يومين من استضافتها ممثلي الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت الذين اوضحوا مطالب الكتل الطلابية ووجهة نظرهم من الازمة، والذين حملوا بدورهم نائب رئيس الجامعة والمتحدث باسمها الدكتور غسان الخطيب المسؤولية عن رفض الحوار وتأجيج الخلاف، استضافت وطن اليوم الخطيب للحديث عن تطورات الازمة، والى وين وصلت الجهود المبذولة لاحتواءها، حيث أكد الخطيب استعداد الجامعة للحوار مع الحركة الطلابية بعد فك اغلاق الجامعة، بينما قالت وزارة التعليم العالي إن الازمة في طريقها للحل، للاطلاع على تصريحات الخطيب و"التعليم العالي" اضغط هنا