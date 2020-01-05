مصرع فتاة وإصابة آخرين في حادث طرق قرب يافة الناصرة

وطن: لقيَت شابة مصرعها، وأُصيب 4 أشخاص، بجراح متفاوتة إثر حادث طرق مروع وقع قرب مدخل بلدة يافة الناصرة، مساء اليوم، الأحد.

ووصلت طواقم طبية إلى مكان الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية للمُصابين، ونقلتهم للمشفى لاستكمال تلقّي العلاج، مؤكدة أنها قدّمت العلاج الأولي لأربعة مصابين، بينهم شابة وصفت إصابتها بالحرجة، فيما وُصِفت إصابة شاب بالخطيرة.

كما أكدت الطواقم أن حالة المصابيْن الآخريْن تتراوح بين متوسطة وطفيفة.

وجاء في التفاصيل أن الحادث وقع على شارع "75"، وأن الحديث يدور حول حادث طرق بين 3 مركبات. وعُلِم أن الطواقم الطبيّة أعلنت وفاة الشابة في المكان.

وعملت طواقم إطفاء وإنقاذ على تخليص عالقين من السيارات بواسطة معدات خاصة.

وبلغ عدد الضحايا الفلسطينيين في الداخل في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق الاسرائيلية.

(عرب 48)