وفاة طفل غرقاً في بركة مياه زراعية ببلدة إذنا غرب الخليل

الخليل- وطن: توفي طفل في بلدة إذنا غرب الخليل، اليوم جراء غرقه في بركة مياه زراعية.

وأفاد الدفاع المدني بأن طواقمه تمكنت من إنتشال جثة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات من داخل بركة زراعية في بلدة إذنا غرب الخيل.

وأوضح الدفاع المدني أن طواقمه قامت بمساعدة المواطنين والأهالي في البحث عن طفل كان يلهو في محيط بركة تجميع مياه زراعية قيد الإنشاء وفقدت آثاره ، وبعد أن تم شفط المياه من داخل الحوض عُثر على جثة الطفل .

كما قام الطواقم بتأشير محيط البركة الزراعية وتشييد اللواح معدنية لعدم وصول المواطنين اليها بعد أن تجمعت بها مياه الأمطار الأخيرة .