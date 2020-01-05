نتنياهو يقوم بسلسلة تعديلات وزارية

وطن: قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد بسلسلة تعديلات وزارية في حكومته وذلك تنفيذا للقانون عقب تقديم لائحة اتهام ضده.

وقرر نتنياهو تعيين النائب عن حزب (الليكود) دافيد بيتان وزيرا للزراعة، وإسناد حقيبة الرفاه الاجتماعي إلى وزيرة الإسكان يفعات شاشا بيتون، وتعيين نائب الوزير يتسحاق كوهين من حزب (شاس) وزيرًا الإسكان، وإسناد حقيبة الشتات لنائبة وزير الخارجية تسيبي خوتوفيلي.

وأعلنت كتلة (ديغيل هتوراة) أنها أوعزت إلى نوابها بعدم تولي حقائب وزارية والموافقة على تولي مناصب نواب للوزراء في وزارات نافذة فقط.

ويلزم القانون الإسرائيلي أي وزير تقدم بحقه لائحة اتهام بالاستقالة من منصبه ما عدا رئيس الوزراء الذي لا يلزمه القانون بالاستقالة إلا إذا صدر بحقه قرار الادانة من قبل المحكمة العليا.

وعقب حزب (أزرق- أبيض) المعارض على تعيين النائب بيتان في منصب وزير الزراعة بأن "رئيس الوزراء الذي يتهرب من العدالة يعين مشتبه فيه آخر بالارتشاء في منصب المسؤول عن أسعار الطعام".

وأضاف بيان الحزب أن "حكومة نتنياهو امست عصابة اجرامية تهدف إلى توفير الحصانة لرئيسها ليس إلا".