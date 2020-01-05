بلدية الاحتلال تعتدي على صلاحيات الأوقاف الأردنية وترمم أسوار الأقصى

وطن: أفادت مصادر محلية، اليوم الأحد، أن بلدية الاحتلال الإسرائيلي بدأت بترميم أسوار المسجد الأقصى في تعدٍ على صلاحيات الإعمار من الأوقاف الأردنية.

وقامت بلدية الاحتلال بنصب "سقالات" على الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك من جهة القصور الأموية تمهيداً لترميمه، علماً أن أسوار المسجد الأقصى المبارك هي جزء لا يتجزأ منه، وصلاحيات ترميمها وإعمارها هي سلطة حصرية للأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، بصفتها صاحبة الحق في إدارة المسجد وصيانته وإعماره بموجب القانون الدولي.

يذكر أن سلطات الاحتلال اعتدت على هذا الحق الحصري وسلبته لأول مرة في تاريخها مطلع العام الماضي، حين نصبت في 5 طبقات من السقالات على السور الغربي للأقصى، ورممت مكان الحجر الذي سقط في تموز 2018