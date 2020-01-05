بعدد 12 يوما من المماطلة.. كهرباء الاحتلال تبلغ شركة القدس بتشغيل المحول الرئيسي في "عطروت"

وطن: قالت شركة كهرباء محافظة القدس ان شركة الكهرباء الإسرائيلية ابلغتها أنه غدا سيتم تشغيل المحول الرئيس في محطة "عطروت" بقدرة ٣٠ ميجا واط بدلا من ٥٠ ميجا واط بعد ١٢ يوما من معاناة المشتركين المماطلة الاحتلال في إصلاح الاعطال التي أصابت المحول.

وبينت كهرباء القدس ان تشغيل ٣٠ ميجا واط سيحل ٧٠ % من أزمة انقطاع التيار الكهربائي في محافظة رام الله والبيرة.

وأوضحت الشركة انها طيلة الفترة الماضية كانت على تواصل مع كافة الأطراف لإعادة التيار الكهربائي الا ان "كهرباء إسرائيل" كانت تماطل في إصلاح الاعطال التي أصابت المحول.

وأشارت الشركة نحن نعلم حجم المعاناة التي كانت كبيرة لاسيما في هذا البرد القارص لكن ما حدث كان خارج عن ارادتنا، مضيفة أن الاحتلال مارس علينا كافة أشكال العنصرية من خلال مماطلته في إصلاح الاعطال.

وأكدت الشركة ان الطواقم الفنية العاملة في الميدان بذلت مجهودا كبيرا في محاولة لتجنيب المواطنين انقطاع التيار الكهربائي عبر تدوير الأحمال، إلا أنه نتيجة نقص الطاقة أدى في بعض الأحيان الى ارتفاع ساعات القطع.

وأضافت الشركة ان "كهرباء إسرائيل" لازالت ترفض تزويدنا بطاقة إضافية لمحافظتي رام الله والبيرة ونقاط ربط إضافية في ظل النمو السكاني المتزايد.

وأشارت الشركة ان سلطة الطاقة الفلسطينية بدأت عمليات الفحص اللازمة لتشغيل محطة قلنديا الرئيسة والذي سيستغرق نحو ٢٠ يوما والتي من شأنها أن تسهم في تخفيف والانقطاعات ورفع كفاءة الطاقة لمحافظتي رام الله والبيرة.

وتقدمت الشركة باعتذارها من كافة المشتركين على هذه التشويشات والانقطاعات المتكررة التيار الكهربائي.