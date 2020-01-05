الإغاثة الزراعية توقع اتفاقية إنشاء خط ناقل و شبكات مياه في يطا

وطن: وقعت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) ويمثلها رئيس مجلس الإدارة م . حسام أبو فارس و شركة عبد الغفار دوفش وأولاده للتعهدات العامة اتفاقية و يمثلها عبد الغفار دوفش إنشاء خط ناقل و شبكات مياه داخلية بطول 5.5 كم انابيب من مختلف الاقطار في تجمعات بيت عمرة ، شكارة و جورة الجمل في منطقة يطا في محافظة الخليل .

و يأتي هذا المشروع كتدخل من الإغاثة الزراعية " لتحسين ظروف المواطنين الأكثر تهميشا في منطقة يطا و مساعدتهم الى الوصول بكفاءة الى مصادر المياه ذات الجودة العالية بسعر مناسب " بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنساني للأرض الفلسطينية ، و ذلك من خلال إنشاء خط مياه رئيسي في تجمع بيت عمرة بطول 760 متر ، إنشاء شبكة مياه داخلية في تجمع شكارة بطول 538 متر ، إنشاء شبكة مياه داخلية في تجمع جورة الجمل بطول 2.8 كم بأقطار مختلفة .

و تشمل الإتفاقية أن تكون جميع انواع اعمال الحفر و الترحيل و الردم ( الطمم ) و اللحام و التركيب و نقل وبناء المناهل حسب مواصفات سلطة المياه الفلسطينية و المواصفات الهندسية العامة .

وقال رئيس مجلس إدارة الإغاثة الزراعية م . حسام أبو فارس إن المؤسسة تسعى لتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية من خلال انحيازها الدائم لصغار المزارعين وللمرأة الريفية الفلسطينية ومن خلال العمل في المناطق المهددة و التي تتعرض لإنتهاكات الإحتلال و هو الأمر الذي يتمثل في إطلاق المؤسسة لمجموعة من المشاريع خلال العام 2020 في مختلف محافظات الضفة الغربية و قطاع غزة و خصوصا في الأغوار و المناطق المسماة " ج " .

وقال المدير العام للإغاثة الزراعية منجد ابو جيش إن المؤسسة تسعى من خلال هذا المشروع الى تعزيز صمود المواطنين في المنطقة المستهدفة خصوصا انها تعاني من سياسات الإحتلال التي تهدف الى التضييق على المواطنين و دفعهم لمغادرة هذه التجمعات و أن هذا المشروع يستهدف ما يقارب 5299 فرد من ضمنهم 195 فرد من ذوي الإعاقة و يمكنهم من الوصول الى مصادر مياه ذات جودة ممتازة .

و أضاف ابو جيش أن الإغاثة الزراعية خلال 37 عاما عملت في قطاع المياه و حققت انجازات كبيرة فيه بحيث قامت بإنشاء ما يزيد عن 400 كم من الخطوط الناقلة للمياه و ما يزيد عن 7 الاف بئر مياه و بالإضافة لأنشطة الحصاد المائي المختلفة ( برك ترابية ، برك معدنية ، برك ترابية ) التي تهدف للحد من تأثير سياسات الاحتلال التي تقوم بالإستيلاء على مصادر المياه و سحب المياه الجوفية لصالح المستوطنات خصوصا في منطقة الاغوار بالإضافة لمنع حفر ابار مياه جوفية ، كما تهدف هذه المشاريع ايضا للحد من تأثير التغير المناخي الذي طرأ خلال العقدين الماضيين .