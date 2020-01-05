إيران تعلن إيقاف التزامها بأي قيود نووية

وطن: أعلنت إيران، مساء الأحد، استئناف برنامجها النووي دون أي قيود، وذلك في إطار المرحلة الخامسة لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيون الإيراني الرسمي، أن طهران لن تلتزم بأي قيود تضمنها الاتفاق، سواء بشأن عدد أجهزة الطرد المركزي أو نسب تخصيب اليورانيوم.

وأفاد التلفزيون، على لسان متحدث حكومي، بأن البلاد ستواصل، في الوقت ذاته، تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف أن خطوات طهران يمكن التراجع عنها إذا رفعت واشنطن العقوبات المفروضة على البلاد.

وفي وقت سابق الأحد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن اجتماعا سيعقد الليلة في طهران، لتقرير الخطوة الخامسة من تقليص الالتزام بالاتفاق النووي.

وأكد موسوي على أن طهران لا تريد الحرب، لكنها مستعدة لكافة الاحتمالات.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران في آب/أغسطس 2018، عقب قرار الرئيس دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه عام 2015.

وبدأت طهران، منتصف العام الماضي، خفض التزاماتها ببنود الاتفاق تدريجيا، للضغط على الأطراف الأوروبية في الاتفاق (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) للتحرك لإنقاذه، ومواجهة الضغوط الأمريكية.