اجتماع عاجل للناتو

وطن: قال مسؤول في الناتو إن السفراء لدى الحلف سيعقدون اجتماعا عاجلا يوم الاثنين في بروكسل لبحث الوضع في الشرق الأوسط بعد اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية ببغداد.

ودعا ينس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف لعقد هذا الاجتماع بعد مشاورات مع الدول الأعضاء.

وفي العادة يعقد السفراء لدى الحلف اجتماعات دورية، لكن الاجتماع العاجل يوم الاثنين تقرر في أعقاب قرار الحلف يوم السبت تعليق مهمته التدريبية في العراق لمخاطر أمنية بعد اغتيال قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني.

وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش"، عن وقف مهام التدريب والدعم للقوات العراقية بسبب تكرار الهجمات الصاروخية على مواقع قواته.

وقال التحالف إن أولويته القصوى هي حماية كل جنوده الملتزمين بمهمة هزيمة "داعش".

جدير بالذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بحثا هاتفيا الأوضاع في العراق على خلفية اغتيال سليماني.

المصدر: رويترز