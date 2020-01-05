الاحتلال يعلن اعتقال شابين من القدس بزعم تنفيذ عملية دهس قبل أشهر

وطن: أعلنت شرطة الاحتلال، اليوم الأحد، أنها اعتقلت شابين من مدينة القدس المحتلة بزعم تنفيذهما عملية دعس خلال شهر مارس الماضي.

وأضافت شرطة الاحتلال أنها قدمت اليوم لائحة اتهام بحق الشابين، دون أن تكشف عن أسماء الشابين أو تفاصيلهما.

وبحسب بيان شرطة الاحتلال فإن عملية الدعس جرت خلال ساعات مساء يوم السابع والعشرين من شهر آذار/ مارس الماضي، حيث أسفرت العملية عن إصابة مستوطنين، ووقعت العملية قرب البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأشارت شرطة الاحتلال إلى أنها اعتقلت الشابين في حينها وأفرجت عنهم في وقت لاحق، ولكن بعد الوصول لمعلومات جديدة قامت قوات الاحتلال باعتقالهم مرة أخرى الشهر الماضي.

وأثناء التحقيق معهم اتضح أنهما حاولا تنفيذ عملية طعن ودعس مزدوجة، وقد مددت محكمة الاحتلال اعتقالهم حتى التاسع من الشهر الماضي.