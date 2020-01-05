الخارجية: نعتزم رفع معاناة العيسوية للجنائية الدولية

وطن: قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، إنها تعتزم رفع معاناة بلدة العيسوية للجنائية الدولية وصولًا "لمحاسبة ومعاقبة من تجرأ على استهدافها ومواطنيها".

وأكدت أنها تنظر بخطورةٍ بالغة للتصعيد الحاصل في حملات الاعتقال المتواصلة للفلسطينيين في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوّهت الخارجية إلى أن بلدة العيسوية تتعرض منذ ما يزيد عن 8 أشهر لحملة قمع ومداهمات متواصلة من قبل شرطة الاحتلال.

وحذرت من مغبة التعامل مع الاعتقالات الجماعية والتعسفية كأمور باتت مألوفة واعتيادية لأنها تتكرر كل يوم، أو التعامل معها من قبيل الأرقام في الاحصائيات فقط بما يخفي حجم المعاناة الكبير التي تتكبده العائلات والأسر الفلسطينية جراء المداهمات الليلية للبلدات الفلسطينية التي غالبًا ما تترافق مع إطلاق كثيف للرصاص والقنابل الغازية والصوتية، ومع اقتحامات عنيفة لمنازل المدنيين العزل يعقبها تحطيم وتخريب محتوياتها.