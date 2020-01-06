وفد رفيع من حماس برئاسة اسماعيل هنية وصالح العاروري يصل ايران للتعزية بسليماني

وطن: وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري على رأس وفد رفيع من قيادات الحركة إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية للتعزية بقاسم سليماني.

وقالت مصادر مطلعة أن الزيارة ستشمل المشاركة في جنازة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني "قاسم سليماني".

ويضم الوفد في عضويته عدد من قيادات الحركة، ومن المتوقع أن يلتقي الوفد بالمرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، والرئيس الإيراني حسن روحاني.

يذكر أن هنية بدأ جولة خارجية استهلها بزيارة مصر وتركيا وقطر، وتعد الأولى منذ ترأسه المكتب السياسي لحركة حماس مايو/ آيار 2017.

وهاتف رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ظهر الأحد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف معزيًا بقاسم سليماني.

ووفق بيان لمكتب "هنية"، فقد أشاد رئيس حماس بدور "سليماني" في دعم المقاومة والوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحطات.

واغتيل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس قائد حزب الله العراقي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق في غارة أمريكية جوية على مطار بغداد يوم الجمعة الماضية.