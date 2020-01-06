فلسطين على موعد الاربعاء مع منخفض جوي بارد وماطر

وطن: يكون الجو اليوم الاثنين غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج، وفي الليل يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

اما غدا الثلاثاء يكون الجو غائماً ومغبراً وشديد البرودة في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجاً .

اما الاربعاء تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا خلال ساعات الصباح على المناطق الشمالية وتمتد الامطار وتشتد تدريجياً خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها الى 80 كم / ساعة والبحر مائجاً .

ويستمر تأثر البلاد الخميس بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا ، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يومي الاربعاء والخميس من خطر :

1-شدة سرعة الرياح.

2- خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4- تدني مدى الرؤيا الافقية.